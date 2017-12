Czinkóczi Sándor, a Coub magyar professzora

Mi a 444-ben annyira büszkék vagyunk Czinkóczi Sándor kollégánk coubjaira, hogy már többször felmerült, alkotásait automatikusan publikáljuk is a mi kis újságunk címlapján. Sanyi sajnos ehhez túl szerény, mint ahogy ahhoz is, hogy saját fantasztikus alkotásai közül akár egyetlen egyet is feltegyen 2017 50 legjobb magyar coubjának listájára.



Ez így nem mehet tovább.

Kihasználva, hogy Sanyi kevesebb, mint tíz méterre ül tőlem, kikérdeztem a Mestert, mi a mindössze tíz másodperces, de akár órákon át nézhető kis műalkotások titka. És össze is szedtem az idei legnagyobb dobásait.

Hogy lettél a Coub mestere? Erre születni kell?

Csak annyi, hogy rengeteg trashivideót és politikai műsort nézek, és egy idő után összeáll a kettő.

Hányszor bírsz megnézni egy jó Coubot?

Amíg vicces, de Uj Péter-féle maratonokat nem szoktam tartani. (Uj Péter, a 444 főszerkesztője arról híres, hogy egy jól sikerült coubot akár száztíz-százhúzszor is meg tud tekinteni egymás után, teljes hangerőn, mindegyik lejátszásnál vonyítva, hörögve, röhögve.)

Magyarországon különösen jók a coubkészítők, vagy Magyarország különösen jó coubalapanyag?

Szerintem mostanában nálunk azért pörgött fel, mert a klasszikus netes trash és magyar közélet minőségileg olyan közel kerültek egymáshoz, hogy szinte ordítanak azért, hogy vágd össze őket. Meg a fapados orosz platform is jobban passzol a magyar internethez, mint mondjuk a Vine. Csődbe is ment.

Hogy készül egy jó Coub?

Több iskola létezik. Általában akkor működik, ha valamilyen zenével vagy videóval tudsz egy új réteget adni az eredetihez. De néha az is elég, ha csak csinált egy pár másodperces loopot valami súlyos videóból. Például, amikor Semjén Zsolt szarvasokat utánoz, ahhoz már nem nagyon lehet mit hozzátenni.

Amikor sokat játszottam a GTA-val, mentem az utcán, és folyamatosan ingert éreztem, hogy kitépjek valakit a kocsijából, majd elhajtsak. Előfordult már, hogy a való életet is coubosítottad fejben?

Amikor egy videóban 10 másodperc után sem történik semmi, azt unni szoktam

Azért van sok sajtóklubos Coubod, mert Sajtóklub-rajongó vagy, vagy mert ők különösen jó Coub-alapanyag?

Amikor tavasszal újraindították a műsort, nagyon behúzott, mert olyan tempóval nyomták a tébolyt, hogy egy igazi aranybánya volt, de aztán elkezdett nyomasztani, hogy Bayer Zsolttal van tele a csatornám. Meg egy idő után unalmas is lett, mert nem tudták tovább fokozni. Mióta új díszletek vannak, már nem is nézem.

Ki a még nálad is jobb magyar coubos?

Botos Tamás, Szarazene, Tejhatalom, Kiss Gábor vagy CandyVajna is nagyon jó dolgokat raknak össze. De az olyan csatornák, mint dominika, Bence Uj vagy Jorge Csisztu olyan mélységekből ásnak elő videókat, amire addig gondolni sem mertél. Egyébként összepakolok egy 2017-es válogatást 444-re, abban benne lesznek a kedvenceim.

Ha egy coubout kellene választanod az idei termésből, melyik az?

Egyértelműen ez:

Káb vagy kúb?

Kúb.

CZINKÓCZI SÁNDOR LEGNAGYOBB 2017-ES COUBJAI

JANUÁR

Tanár úr:

Orbán Viktor hülye:

FEBRUÁR



Lehet, hogy keletről jön:

Step:

MÁRCIUS



Puszi:



Fidesz 29:

ÁPRILIS



Csuk:

Vissza...őőő:



MÁJUS



Hohó:

Budapest:

JÚNIUS



Óriási balhé volt:

Summertime sadness:

JÚLIUS

Nem tom, mit keres ott az araboknál má most má vót ott eleget, hát mit csinál ott:



Öntés:

AUGUSZTUS



Kétarcú:

Eea:

SZEPTEMBER



We will némethszilárd you:

Anyagi vonzatok:

OKTÓBER



Remek hangulat:

Viktor Orban Visits German Christians:

NOVEMBER



Muppetinfó:

Roadman Shaq Kero:

DECEMBER

Like a Bayer:

Kézcsókom: