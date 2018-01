David Bowie fia könyvklubot indított, hogy minél többen olvassák el apja 100 kedvenc könyvét

A 2016 januárjában elhunyt zenész fia, Duncan Jones jelentette be, hogy apja emléke előtti tiszteletadásként is el szeretné olvasni apja száz kedvenc könyvét. Ebből pedig közösségi eseményt is alakít: egy online könyvklubot indított, ahol havi egy könyvet véve közösen lehet majd olvasni, illetve átbeszélni a műveket.

Bowie száz kedvenc könyvének listája a honlapján érhető el, látni, hogy nemcsak regények kaptak helyet rajta. Az is biztos, hogy sok műnek nem létezik magyar fordítása, így rögtön az elsőnek feladott regénynek, Peter Ackroyd 1985-ben megjelent Hawksmoor című posztmodern művének sincs. A regény két szálon játszódik: bemutat egy 18. században élt londoni templomépítőt, aki emberáldozatokat követett el, illetve egy nyomozót, aki az építőmester által emelt templomokban elkövetett gyilkosságok után nyomoz a nyolcvanas években.