Hollywood leghíresebb színésznői is csatlakoztak a szexuális zaklatások elleni óriáskampányhoz

Több mint háromszáz színésznő, író és rendező fogott össze és indított el egy projektet, melynek célja, hogy felléphessenek a filmiparban és más munkahelyeken is tapasztalható szexuális zaklatások ellen.

A Time's Up névre keresztelt projektet a New York Timesban megjelentetett egész oldalas hirdetésben mutatták be. Mint első közleményükben írták, a hollywoodi székhelyű kezdeményezés célja, hogy a szórakoztatóiparban dolgozó nők helyzetén változás történjen mindenhol.

A kampányhoz olyan ismert színésznők csatlakoztak, mint Natalie Portman, Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Eva Longoria és Emma Stone. A projekttel rövid időn belül össze is gyűjtöttek 13 millió dollárt, azaz szinte azonnal meglett az eredetileg kitűzött 15 millió dolláros cél. Ebből az összegből kívánnak jogi segítséget nyújtani a munkahelyi szexuális zaklatások női, illetve férfi áldozatainak is.

Elsősorban azokat célozzák majd a projekttel, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy megfelelő jogi védelmet tudjanak biztosítani maguknak: például mezőgazdasági vagy ipari munkásokat, a szolgáltatószektorban dolgozókat vagy felszolgálókat.

A kampány másik célja, hogy tematizálja a nemek közötti egyenlőtlenség és a hatalmi egyensúlytalanság kérdését, és hogy felhívja a figyelmet arra, hogy több nőnek kell autoritással együtt járó pozícióba jutnia.

Amióta nyilvánosságra került, hogy Harvey Weinstein producer hogyan zaklathatta évtizedeken át Hollywood színésznőit, számos kezdeményezés indult, hogy a rendszerszintű szexuális kizsákmányolást visszaszorítsák a filmiparból, ez a kampány ezek közül az eddigi legnagyobb szabású kísérlet a közös fellépésre.