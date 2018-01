Hat évig kezelték eredménytelenül Crohn-betegséggel, majd megműtötték, és egyből rájöttek, mi okozta a tüneteit

Hat éve szenvedett gyomorpanaszoktól egy brit nő, akit ezidő alatt Crohn-betegséggel diagnosztizáltak és kezeltek eredménytelenül. A nő időről időre akkut alhasi fájdalmakra panaszkodott, és gyakran kínozta puffadás is, amely esetenként akár három napig is eltartott.

Hat évnyi kudarc után a slough-i Wrexham Park kórház orvosai a műtéti megoldás mellett döntöttek. Helyesen, mert elég gyorsan meg is találták a tünetek okozóját, két egyadagos Heinz ketchup műanyag zacskóját, aminek a hegyes szegélye átböködte a bélfalat.

A tasakok eltávolítása után szinte azonnal megszűntek a páciens tünetei, az azóta eltelt öt hónapban tünetmentes is maradt. Arra nem emlékezett, hogy mikor ehetett meg két ketchupos tasakot.

Orvosai szerint praxisuk során ez az első eset, amikor egy lenyelt és begyulladt műanyagdarab tökéletesen hozta a Crohn-betegség tüneteit. Mindazonáltal úgy vélik, hogy felismerésük után érdemes lehet a hagyományos kezelésekre nem reagáló Crohn-betegeknél műtéti diagnózist is bevetni.

Ez más esetben is jól jöhet, a British Medical Journalban megjelent friss tanulmányukban ausztrál orvosok számoltak be egy 70 éves nő esetéről, akinél más módszerekkel nem sikerült diagnosztizálni gyomorpanaszai okát, a feltáró műtét során viszont egy fogpiszkálót találtak a vastagbelében. A tanulmány szerint a fogpiszkáló okozta bélperforáció miatt kórházba kerülő betegek 9,6 százaléka meghal, a páciensek 38 százaléka pedig még a fogpiszkáló műtéti eltávolítása után is elhalálozik. A tanulmányban tárgyalt esetben a 70 éves nő felépült. (Via Guardian, MTI)