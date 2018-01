Izraelben választás elé állítanák az afrikai menekülteket: haza vagy a börtönbe

Afrikai menekülnek tüntetnek Izraelben Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az izraeli kormány azt tervezi, hogy választás elé állítja az országba érkezett fekete-afrikai menekülteket: vagy kapnak 3500 dollárt (kb. 900 000 forint) és három hónapon belül elhagyják Izraelt, vagy börtönbe kerülnek. A terv alól csak a gyerekek, idősek és az emberkereskedelem áldozatai kapnának kivételt.



A kormány szerint önkéntes lelépésről lenne csak szó, de az ellenzék és emberjogi szervezetek ellenzik az ötletet. Egy általuk fogalmazott levél szerint „akinek szíve van”, az szembeszáll a menekültek kitiltásával.

Izraelben eddig is folyamatosan problémákat okozott a menekülthelyzet a jobboldali kormánynak. Jogvédők szerint nagyon lassan bírálják el a mekültkérelmeket, és így nagyon kevesen kapják meg a hivatalos menekültstátuszt. Így most becslések szerint 40 000-en is tartózkodhatnak illegálisan az országban, és a tervezett intézekedés őket sodorná nagyon nehéz helyzetbe.

Izrael évek óta próbálja valahogy csökkenteni az országba érkező menekültek számát, de kevés sikerrel. Benjamin Netanjahu kormányfő több arikai országgal is olyan megállapodást írt alá, amelynek értelmében ezek anyagi segítség fejében befogadnának afrikai menekülteket Izraelből - nem is feltétlenül olyanokat, akik tőlük származnak, hanem akár a kontinens más országaiból is. (Quartz)