Két napot sztrájkolnának a közszférában dolgozók

Január 12-én és 15-én munkabeszüntetéssel tiltakozna az önkormányztati hivatalokban a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.



A szakszervezet, amely saját számai serint 200 000 közszolgálati dolgozó érveit képviseli, azt állítja, tagjaik kimaradtak a bérrendezésekből és fizetésük 10 éve nem emelkedik. Azt mondják, kétszer is tárgyaltak a kormánnyal béremelésről, de mivel nem sikerült elfogadtatniuk a követeléseiket, és a kormány ajánlatot sem tett, elfogyott a türelmük.

A szakszervezet arra is figyelmeztetett, hogy ha most vasárnap lennének a választás, sok helyen meg sem lehetne azt tartani, olyan súlyos a szakemberhiány a vállalhatatlanul alacsony bérek miatt. (Mfor via Index)