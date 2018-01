Korlátozzák a kiszállító robotok számát San Franciscóban

A világ techfővárosában egymást érik a robotok elleni támadások: a Financial Times ír arról, hogy több fronton is támadást indítottak a járdán az emberek között egyre többször felbukkanó robotok ellen.

Egyrészt ott a hivatalos front: a város vezetősége úgy döntött, hogy erősen korlátozni fogják a házhoz szállító robotok működését: az utak szélén haladó szállítórobotok a jövőben csak 5 kilométer/órás sebességgel haladhatnak, és kötelező lesz egy emberi irányítónak is a közelben lenni. Még fontosabb, hogy egyszerre maximum kilenc szállítórobotot lehet majd egyszerre tesztelni a városban, jelentősen lecsökkentve így a különféle startupok által a városra engedett robotok számát.

Nem ez az első eset amúgy, hogy a Szilícium-völgy saját szülöttjét otthon fogadják a legrosszabbul: San Francisco például korán fellépett már az Airbnb ellen is.

A robotok ellen azonban nemcsak a hatóságok, hanem magánszemélyek is fellépnek: egy állatmenhely őrzésére beprogramozott őrrobotot például elraboltak, és ismeretlen tettesek barbecue szószt öntöttek a szenzoraira. Tovább tetézte a bajokat, hogy a menhely tulajdonosa a támadást a közeli hajléktalanszálló lakóira próbálta fogni, majd ugyan később ő maga is elbizonytalanodott ezzel kapcsolatban, ekkor már óriási volt a felháborodás. Rengeteg fenyegetést kaptak, és San Francisco városa is jelezte, hogy engedélyek nélkül küldték ki az őrrobotot közutakra, így végül inkább visszaküldték a robotot a gyártónak. (Financial Times)