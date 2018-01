Mike Tyson vett negyven hektár földet, hogy füvet termesszen

Fotó: Kamran Jebreili/AP

2018. január 1-től a kaliforniaiaknak már nem kell kamu orvosi igazolásokat szerezniük, rekreációs célra is szabadon vásárolhatnak marihuánát. Ez pedig hatalmas biznisz, az állam csak adóbevételből dollármilliárdokat remél. Hát még azok, akik a termelésbe akarnak beszállni. A lehetőség Mike Tyson egykori profi bokszvilágbajnokot és ismert fülínyenct is felizgatta, annyira, hogy üzletfeleivel közösen 40 hektár földet vásárolt a Halálvölgy közelében, hogy marihuánát termesszen.

Tyson persze tudja, hogy még a drogtermesztőknek is felelős üzletemberként kell viselkedniük, ezért, bár most már szórakozásból is lehet szívni, ő azt állítja, hogy elsősorban orvosi kutatásokra és kezelésekre helyezné a hangsúlyt fűtermelőként is.

A cégét Iron Mike Genetics néven jegyezte be, utalva bokszólókorabeli becenevére. (Via 24.hu)