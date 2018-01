Orbán egy visegrádi fejlesztési bank létrehozásáról tárgyalt a lengyel miniszterelnökkel

Szülőhazájában kapott szobrot a Chelsea-vel angol bajnoki címet és BL-t is nyerő, ötvennyolcszoros ghánai válogatott Essien. A Kumasiban felállított szobor azonban egyelőre több kérdést nyitott meg, mint amennyit megválaszolt. Sokan máris minden idők egyik legelfuseráltabb focistaszobrához, C Ronaldo híres portréjához hasonlították. (via M4Sport)