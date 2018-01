Gyűlnek a bizonyítékok arra, hogy Trump megpróbálta megakadályozni az oroszügyi nyomozást

Donald Trump és igazságügyi minisztere, Jeff Sessions. Trump azt hitte, hogy Sessions majd leállítja a kampánya és Oroszország kapcsolatai ügyében indult nyomozást. Fotó: Evan Vucci/AP

Bár Donald Trump figyelmét éppen száz százalékig leköti a róla ma megjelent botránykönyv, volna más is, amin aggódhatna. Akár még jobban is annál, hogy az egész világ az őt gyerekes, félanalfabéta hülyének tartó munkatársai bizalmas megnyilatkozásait olvashatja. A New York Times értesülései szerint a kampánystábja és Oroszország kapcsolatait vizsgáló különleges ügyész, Robert Mueller egyre inkább azokra a tényekre koncentrál, mellyek azt bizonyítanák, hogy Trump akadályozni próbálta a nyomozást. Ez bűncselekmény, ráadásul olyan, amiért akár alkotmányos vádat is emelhetnek az elnök ellen. Ilyen bűncselekmény még a hamis tanúzás is, amire szintén lehet bizonyíték a Times szerint.

Mueller a Times értesülései szerint más forrásból, Trump egykori kabinetfőnöke, Reince Preibus jegyzeteiből is megerősítette James Comey kirúgott FBI-igazgató állításait Trumppal folytatott kellemetlen beszélgetéseiről, melyekről Comey azért kezdett feljegyzéseket készíteni, mert Trump gyanúsan befolyásolni próbálta az oroszügyi vizsgálatot.

Vizsgálja továbbá azt is, hogy Trump tavaly márciusában utasította a Fehér Ház jogtanácsosát, hogy akadályozza meg Jeff Sessions igazságügyi minisztert abban, hogy mentesítse magát a nyomozás felügyelete alól. Trump ugyanis azt remélte, hogy igazságügyi minisztere majd leállítja a nyomozást. Sessions végül mentesítette magát, majd maga is tárgyává vált a vizsgálatnak, mert hazudott találkozóiról az orosz nagykövettel.

Mueller a Times szerint vizsgálja azt az amerikai törvényhozás vizsgálóbizottságának küldött, írásbeli vallomásnak minősülő levelet, amiben Donald Trump Jr. hazudott találkozójáról egy, a Kremlnek is dolgozó orosz ügyvédnővel. Több sajtójelentés szerint a levelet maga Trump diktálta.