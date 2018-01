Jó időben vásárolt sertéstelepet Kósa Lajos nyugdíjas édesanyja, egyből nyert is 123 milliót telepfejlesztésre

Zseniális üzletasszonynak bizonyult Kósa Lajos 82 éves édesanyja. Az egykor védőnőként, majd bölcsődei vezetőként dolgozó nyugdíjas 2015 nyarán vásárolta fel rokonaitól, a Szilágyi családtól a felszámolás alatt álló Szalka-Pig Kft.-t, amitől úgy tudta átvenni a több százmilliós értékű mátészalkai sertéstelepet, hogy a cég pont ki tudott egyezni a hitelezőivel. Ennél is szerencsésebb, hogy még pont időben, 2016 februárjára sikerült átvezetni a tulajdonszerzést, így Kósa Lajos édesanyja még be tudta adni pályázatát a sertéstelepek fejlesztésére kiírt támogatásra, amit nem sokkal később a túl sok jelentkező miatt le kellett zárni.

A szerencsesorozat itt még nem szakadt meg, Kósa Lajos édesanyja a 331 pályázóból kiválasztott 141 nyertes közé is bekerült, 123 milliót kapott a frissen szerzett sertéstelepe fejlesztésére. A pályázaton legfeljebb ötven százalékos támogatásra lehetett pályázni, Kósa Lajos édesanyja ebben is ügyes volt, mert a beruházása teljes összege 251 millió forint volt, így majdnem a lehetséges legnagyobb elnyerhető összeget nyerte el.

Arról nem is beszélve, hogy a felújított telepen megfelelő körülmények közé kerülő anyakocák után is jár állami támogatás, ebből az időközben Mékerre keresztelt cégnek 2017-ben 10,2 millió, 2016-ban 12,3 millió forint jutott. Ezek talán nem tűnnek túl nagy összegnek, de Kósa Lajos édesanyjának értő vezetésével a 2015-ben még felszámolás alatt álló cég 2016-ban már harmincmillió forint tiszta nyereséget ért el. (Via Népszava)