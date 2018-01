Olyan zavaros volt az időközi választás Pusztahencsén, hogy meg kell ismételni

A Tolna megyei, 1000 fős Pusztahencse időközi polgármester-választásának eredményét a területi választási bizottság megsemmisítette, és új választást rendelt el, mondván: megsértették a kampánycsendet, sőt az egyik jelölt pénzt ígért a szavazatokért. A pécsi táblabíróság végül új választást írt ki, de nem a szavazatvásárlási vád miatt, hanem mert az egyik jelölt a szavazóhelyiség előtt kampányolt.

Az Index, ami riportot írt a településről, azt írja: az alulmaradt Iker Ibolya a győztes Bán Istvánt azzal vádolta, hogy 5000 forintot ígért a választóknak, ha rá szavaznak, és a segítőivel együtt a szavazóhelyiség előtt tiltott kampánytevékenységet folytatott, és miután a helyi választási bizottság elutasította Iker kifogását, ő fellebbezett.

A területi választási bizottság megállapította, hogy az önkormányzati választás jogsértő volt, így az eredményét megsemmisítették. Bán erre bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, illetve a felesége és a gyereke nyilatkozatát arról, hogy a házukat a választás napján reggel 9 óra körül elhagyta, így nem tartózkodhatott a szavazóhelyiség környékén 7:50-kor, ahogy Iker tanúi állították.

A bíróság viszont nagyrészt alaptalannak tekintette Bán kérelmét, de megállapította. hogy Iker a szavazatvásárlással kapcsolatos kifogását nem nyújtotta be a 3 napos határidőn belül, így nem lehet megállapítani, hogy sérült-e a választási eljárásban való önkéntes részvétel elve. Azt viszont szerintük az iratok és nyilatkozatok alapján kétséget kizáró módon meg lehet állapítani, hogy Bán és több támogatója a szavazóhelyiség bejáratának közelében volt, és ezt a helyi választási bizottság és iroda vezetőjének fellépése, illetve a rendőri intézkedés szükségessége is alátámasztja.

A decemberi választást januárban meg kell ismételni.

A Pakstól pár km-re található településen 12 évig ugyanaz volt a polgármester, de amikor nyugdíjba ment, a 2014-es választáson két esélyes jelölt jött: Bán István, aki akkor közel 20 éve volt képviselő a településen, és az akkori óvodavezető és táncpedagógus, Iker Ibolya. Az utóbbi nyert, 21 szavazattal. Iker állítása szerint ekkor felajánlotta „Pista bácsinak”, hogy legyen alpolgármester, de ezt Bán egy nap gondolkodás után visszautasította, és innentől jöttek a konfliktusok. Végül egy 2017. szeptember 18-án tartott rendkívüli testületi ülésen Bán és egy képviselőtársa előterjesztésére a testület feloszlatásáról szavaztak, amit Ikeren kívül mindenki megszavazott.

Az Index azt írja, Iker Ibolya független képviselő, de jó viszonyt ápol fideszes polgármesterekkel, kormánybiztossal, stb., és a kampányának ez is része volt, ezért az ellenfelei szemében fideszesnek számított, de ő azt mondja: konkrétan nem is tehetne mást, munkaköri kötelessége, hogy jó és használható viszonyt alakítson ki a környező településekkel, megyével, kormánnyal.

Bán István is hangsúlyozta, hogy független, de miután megnyerte a választást (és többen is képviselők lettek, akik az „ő oldalán álltak”), a Momentum azt posztolta: „kétharmados győzelmet arattak a Momentum által támogatott jelöltek Pusztahencsén”. Bán, a képviselőjelöltek és a Momentum a lapnak azt mondta, a párt csak kampánytanácsokat adott, bár most, hogy erre szükség lett, jogi segítséget nyújtanak, Bánék viszont nem párttagok.

A kampány egyébként nem volt túl szép, ahogy az Index fogalmazott:

„Egy Pakstól 8 km-re található kistelepülésen tehát nem a várható Paks 2 beruházásból fakadó esetleges lehetőségekről szólt a kampány, hanem a cigányokról, és nem a kevés gyerek miatt talán megszűnő iskoláról vitáztak, hanem hogy biztos migránsokat hoznak az épületbe a gyerekek helyett.”

