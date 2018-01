Üzenet a szélvédőn: Haver, egy kígyó van a kocsidban

Sydney-ben talált érdekes cetlit az autóján Michael Garbutt, akinek egy kedves idegen lehet, hogy az életét mentette meg. A kézzel írt üzenetben azt írták, látták, ahogy egy vöröshasú ausztrálsikló kúszik be a kocsiba.

A mérgeskígyó marása bénulást, extrém esetekben halált is okozhat. Garbutt be is nézett a motorháztető alá, ahol alig vette észre a magát jól álcázó kígyót, amit egy hüllőszakértő is csak egy órás munkával tudott eltéríteni a kocsitól. Vöröshasú ausztrálsiklót viszonylag gyakran lehet látni Ausztrália legnagyobb városában, és az sem ritka, hogy autókban keresnek menedéket. A szakértő elmondta, előfordult már, hogy menet közben vették észre az utasok, hogy kígyó van a kocsiban, és az út szélére lehúzódva várták, hogy megszabadítsa őket az állattól.



(via 9News)