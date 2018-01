Brad Pitt 120 ezer dollárt fizetett volna, hogy megnézhessen egy Trónok harca részt Emilia Clarke társaságában, de nem jött össze neki

A hétvégén zajlott a hetedik Sean Penn & Barátai Jótékonysági Gála, melyen minden évben Haitiben működő segélyszervezeteknek gyűjtenek. Ez egyben egy aukció is, különféle felajánlásokra lehet licitálni. Idén az egyik tétel annak lehetősége volt, hogy a legtöbbet fizető megnézhet egy Trónok harca részt a Daenerys Targaryent alakító Emilia Clarke társaságában.

Ebbe a licitbe szállt be Hollywood jelenleg tán legismertebb színésze, az 54 éves Brad Pitt. Az árverés 20 ezer dollárról (5,1 millió forintról) indult, és Pitt hamar emelte a tétet, 80 ezer dollárt ígérve a közös Trónok harca nézésért. A helyszíni beszámolók szerint ekkor a szomszéd asztalnál ülő Leonardo DiCaprio még piszkálni is kezdte Pittet, hogy fizessen ennél is többet ezért a lehetőségért.

Nem Pitt volt az egyetlen, akit érdeket ez a tétel, folyamatosan emelkedett az ár, a színész utolsó ajánlata 120 ezer dollár (közel 31 millió forint) volt, de a licit nem állt meg itt, végül 160 ezer dollárért egy házaspár csapott le a lehetőségre. (People)