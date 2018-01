A pozsonyi rendőrség Facebookon számolt be arról, hogy hétfő hajnali ötkor egy autó rohant bele a Panská utcai Sheron luxusékszerboltba. Az autóval nem sikerült az ékszerbolt rácsait teljesen betörni, csak egy 40 centiméteres rés keletkezett. De a betörök ennek ellenére be tudtak jutni: kirámolták a kirakatot és benn egy vitrint is.

Az előzetes becslések szerint 500 ezer eurónyi tárgyat, elsősorban órákat emeltek el. (Parameter)