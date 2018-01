Távozik a BBC kínai irodájának szerkesztője, mert a brit közszolgálati médiában még mindig kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak

A több mint 30 éve a BBC alkalmazásában álló Carrie Gracie nyílt levélben írta meg, hogy azért távozik, mert a brit közszolgálati médiánál létezik egy "titkos és törvénysértő fizetési kultúra". (A brit közszolgálati viszonyokat jelzi amúgy, hogy erről a hírről a BBC címlapján számol be.)



Gracie visszautalt arra a tavalyi hírre, amikor kiderült, hogy a brit médiabirodalom legtöbbet kereső tagjainak több mint kétharmada férfi. A nő azt írta, hogy most otthagyja a pekingi iroda vezetését, és visszatér inkább a TV hírügyeletébe, ahol arra számít, hogy annyit fog keresni, mint a többiek.

Carrie Gracie Fotó: BBC

A mandarinul folyékonyan beszélő, Kína-szakértőnek számító Gracie a levelét a blogján tette közzé, itt arról is írt, hogy mindenkinek joga van tudni, hogy a BBC megsérti az egyenlőségről szóló törvényeket, és és nem hajlandóak egy tisztességes és átlátható fizetési struktúrát létrehozni.

A BBC-nek tavaly júliusban kellett nyilvánosságra hoznia az összes alkalmazott fizetését, aki többet keres egy évben 150 ezer fontnál. Gracie elmondása szerint döbbenten látta ekkor, hogy a BBC két férfi nemzetközi szerkesztője több mint 50 százalékkal többet keres, mint a két nemzetközi szerkesztőként dolgozó nő. Az amerikai szerkesztő Jon Sopel évi 200-250 ezer font között, míg a közel-keleti irodavezető Jeremy Brown 150-200 ezer font között keresett egy évben, addig Gracie nem is szerepelt a listán, azaz fizetése nem érte el a 150 ezer fontos határt.



Ekkor született egy egyenlő bérekre felszólító nyílt levél, ezt Gracie mellett a BBC európai szerkesztője, Katya Adler is aláírta.

Mostani nyílt levelében Gracie idézte azt a 2010-es törvényt, ami kimondja, hogy egyenlő munkáért a férfiaknak és a nőknek egyenlő bért kell kapniuk. De a tavalyi hír pont azt mutatta meg, hogy szó nincs erről: a hasonló poszton dolgozó férfiak jelentősebb fizetést vittek haza, mint női kollégáik.



Gracie ekkor a közszolgálati média vezetéséhez fordult, azt kérve, hogy fizessék meg egyenlően a négy nemzetközi szerkesztőt. A BBC erre egy nagyobb fizetésemelést ígért neki, de ettől még mindig kevesebbet keresett volna, mint férfi kollégái. Gracie ugyanakkor arról ír, hogy neki nem a fizetésével volt baja: szerinte nagyon jól megfizetik már most is, főleg ha azt vesszük, hogy egy közfinanszírozásból támogatott szervezetnél dolgozik. Ő egyszerűen azt akarta, hogy a BBC ugyanúgy kezelje a férfi, mint a női alkalmazottakat. Elmondása szerint egyre jobban fogy a türelem és a jóhiszeműség a BBC-nél dolgozó nők között.

Twitteren sokan, többek között a BBC számos alkalmazottja kiállt Gracie mellett, újra felerősödött a #BBCWomen hashtag, ami még tavaly nyáron jelent meg.

A BBC közleményben reagált, elmondásuk szerint számukra alapvető a méltányos fizetség, és számos szervezethez képest jóval jobban teljesítenek ezen a téren, az országos átlagot is meghaladva. Egy független könyvvizsgálói vizsgálatot is felkértek, amely megállapította, hogy a BBC-nél nincs rendszerszintű diszkrimináció a nőkkel szemben. Jelenleg is készül egy hasonló jelentés, amely a képernyőn látható alkalmazottak helyzetét vizsgálja.

Egy tavalyi jelentés 10,7 százalékos bérkülönbséget talált a férfiak javára az átlagos óradíjak esetében a BBC-nél, a médiabirodalom feje, Lord Hall azt ígérte, hogy 2020-ra ezt fel fogják számolni.