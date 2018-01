Etiópia megtiltotta a gyerekek külföldi örökbefogadását

Az etiópiai származású Zahara Marley Jolie-Pitt és az őt befogadó Angelina Jolie Fotó: KEVIN WINTER/AFP

Etiópiából fogadják örökbe a legtöbb gyereket az Egyesült Államokban: minden ötödik amerikai állampolgárok által befogadott gyerek az afrikai országból érkezik a tengerentúlra.



1999 óta több mint 15 ezer gyereket fogadtak örökbe amerikai szülők Etiópiából, de francia, olasz és spanyol családok is rendszeresen adnak otthont etióp babáknak és kisgyerekeknek. Brad Pitt és Angelina Jolie egyik közösen nevelt lánya, Zahara is a kelet-afrikai országból érkezett.

Az elmúlt években megszaporodtak a nagyszámú örökbefogadáshoz kapcsolódó erőszakos visszaélések. 2013-ban két washingtoni nevelőszülőt el is ítéltek, miután halálra éheztették örökbefogadott etióp lányukat, később több európai országból jelentettek emberkereskedelemmel összefüggő történeteket.

Az esetek nagy felháborodást és vitát generáltak Etiópiában, ahol több képviselő is felszólalt azért, hogy az ország maga gondoskodjon az árván született vagy más okból kiszolgáltatott gyerekekről. Erről született most törvény. Az ügy ezzel együtt továbbra is vita tárgya, mivel az ország szociális hálózata elégtelen arra, hogy minden magára hagyott gyerekről gondoskodni tudjon. (BBC)