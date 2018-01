Szándékosan gyújtogató ragadozó madarakat figyeltek meg Ausztráliában

Na, ha valamire nem voltam lélekben felkészülve, az az, hogy a jövőben rettegve figyeljem a kányákat. Pedig ok az lenne rá. Amerikai és ausztrál tudósok még tavaly novemberben a Journal of Ethnobiologyban megjelent, részben az ausztrál őslakosok megfigyelésein alapuló tanulmánya szerint két kányafaj - a barna kánya és a nyílfarkú kánya - egyedei, illetve a hosszúlábú sólymok biztosan szándékosan gyújtogatnak Ausztrália füves pusztáin, hogy így kényszerítsék ki búvóhelyeikről zsákmányukat.

A megfigyelések szerint ezek a madarak direkt keresik a bozóttüzeket, hogy aztán csőrükben ágakat vigyenek a lángoló bokrokhoz.

A meggyújtott ágat a csőrükben vagy a karmaik közt füves területekre viszik, hogy tüzet gyújtsanak. Ha sikerrel járnak, kezdődhet a vadászat a menekülő prédára, amit amúgy megsülve is szívesen fogyasztanak.

A kutatók szerint megfigyeléseik alapján érdemes lenne újravizsgálni az Ausztráliában pusztító erdőtüzeket is, amiket ezek szerint az eddig feltételezett természetes vagy emberi okok mellett akár ragadozó madarak is okozhatnak. (Via Inverse)