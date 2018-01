Egy kávé, tejjel, cukorral, Soros-tervvel?

Olvasónk, Gábor küldte reggel a fényképet az Örs vezér téri Sugár üzletközpontban kihelyezett kávéautomatáról, ami tej és cukor mellett egy kis extrát is tud adni a reggeli kávé mellé:

M1 megy a kávégépen a Sugárban. Fotó: Olvasónk, Gábor

Igen, jól látják. A kijelzőn a szokásos, suta feliratok helyett a kormányzati hírtévé, az M1 műsora fut, így a vevők kávéra várás közben rendkívül friss információkat szerezhetnek Soros György legújabb ármányairól, a Magyarországot fenyegető migrációról, vagy tudom is én, mi megy mostanában azon a borzalmas csatornán. Ha jól látom, Gábor például arról értesülhetett, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium kész haladékot adni az ellenzéki pártoknak a rájuk ki tudja, milyen indoklással, milyen bizonyítékok és számítások alapján kiszabott több tízmilliós bírság befizetésére.

Valahol persze értem a dolgot, végül is a kormánynak alig van felülete a médiában a saját véleménye kifejtésére, logikus, hogy most a kávéautomatákra is bekötik az M1-et.