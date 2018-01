WSJ: egy pornószínésznő 130 ezer dollárt kapott, hogy ne beszéljen a Trumppal való viszonyáról

A Wall Street Journal névtelen forrásokra hivatkozva állítja, hogy Donald Trump egy évvel a Melaniával kötött házassága után, 2006-ban a Tahoe-tó partján rendezett golfverseny során lefeküdt Stephanie Clifford pornószínésszel. Tekintettel az elnök elleni számos zaklatási vádra, azt is hozzá kell tenni, hogy Clifford azt mondta a barátainak: az együttlét kölcsönös belegyezéssel zajlott.

Trump és Stephanie Clifford 2006-ban, a pornószínésznő Myspace oldalára feltöltött képen

A lap már korábban írt arról, hogy tavaly novemberi választás előtt két hónappal a Stormy Daniels néven ismert hölgy elígérkezett egy tévéműsorba, hogy ott beszámoljon az esetről. Ez nyilván nagyot szólt volna, de Clifford végül lemondta a szereplést, mindenféle magyarázat nélkül. A WSJ szerint ennek az lehet az oka, hogy Michael Cohen, Trump cégének akkori ügyvédje, aki ma is képviseli az elnököt, 130 ezer dollárt fizetett neki a hallgatásért. Se az ügyvéd, se a Fehér Ház nem kommentálta az összeg kifizetéséről tett állítást, de az ügyvéd tagadta, hogy Trump lefeküdt volna a nővel, a Fehér Ház pedig azt írta, ezek régi és sokszor tagadott pletykák. Sőt, az ügyvéd elküldte a Wall Street Journalnek az egykori pornós nyilatkozatát is, amelyben ő maga is tagadja, hogy lefeküdt volna Trumppal, a kenőpénzről szóló állítást pedig „tökéletesen hamisnak” nevezi.

Ide tartozik még, hogy az állítólagos tranzakcióval egyidőben a Trump által többször magasztalt National Enquirer című bulvárlap 150 ezer dollárt fizetett egy Playmate-nek a Trumppal kapcsolatos, hasonló sztorijáért - majd nem közölte azt. Ezt a szerkesztő később elismerte, majd nemrég az is kiderült, hogy ugyanez a bulvárlap segítette Weinsteint az ügyei eltussolásában.