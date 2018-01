Eliza Dushku azt állítja, 12 éves korában szexuálisan zaklatta Joel Kramer kaszkadőr-koordinátor a Két tűz között forgatása alatt

Eliza Dushku amerikai színésznő arról írt a Facebookon, hogy James Cameron 1994-es filmje, a True Lies - Két tűz között forgatásán (amiben Dushku játszotta Arnold Schwarzenegger kislányát) Hollywood egyik vezető kaszkadőr-koordinátora, Joel Kramer hogyan zaklatta szexuálisan.

A színésznő azt írja, most, 25 évvel később nyilvánosan is beszámol az ügyről, miután akkoriban hiába mondta el – a szüleit is beleértve – több embernek is, hogy mi történt, senki sem állt készen arra, hogy szembenézzen ezzel a tabuval, mármint a szexuális kizsákmányolással.

Dushku hosszan, részletesen írt arról, hogy az akkor 36 éves Kramer addig hízelgett neki és a szüleinek, míg végül kettesben nem tudott maradni a gyerekkel, és – ahelyett, hogy az uszodába meg egy szusiétterembe vitte volna – felvitte magával a lányt a miami hotelszobájába, ahol aztán meztelenre vetkőzött, és rámászott a 12 éves Dushkura. A színésznő azt írta, végig magán tartotta a nadrágját.

Azt írta, a férfi azt mondta neki, hogy: „Nem fogsz elaludni nekem, édes, ne tegyél úgy, mintha aludnál!”, és hozzádörgölőzött a lány „katatón testéhez”, amikor pedig „befejezte”, arról, hogy elmondják-e ezt valakinek, azt javasolta: „Azt hiszem, óvatosnak kell lennünk…”



Dushku még olyan részletekre is emlékszik, hogy a kétágyas hotelszobában éppen a Csúcsfejek ment a tévében. Azt is írta, hogy a férfi a forgatáson mások előtt is jailbaitként (magyarul kb. börtöncsali) emlegette, amit a börtönszlengben a szexuális beleegyezési kor alatt lévőkre használnak.

Dushku azt is említette, hogy miután a forgatásra elment egy nő, akinek elmondta, mi történt vele, a kislány megsérült egy jelenet forgatásán, márpedig a biztonságáért Kramer felelt. (Az nem derül ki a posztból, volt-e összefüggés a két eset között.)

Dushku azt írta, Hollywood sok szempontból nagyon jól bánt vele, másrészről viszont nem tudta őt megvédeni, amikor még gyerekszínész volt. Azt írta, reméli, azzal, hogy a nyilvánosság elé állt, sikerült megvédenie a jövő gyerekszínészeit.

Eliza Dushku amerikai színésznő 2010. március 1-én Hollywoodban. Fotó: Michael Buckner / AFP

Kramer legutóbb a Szárnyas fejvadász 2049, a Star Trek: Discovery és a Westworld kaszkadőr-koordinátora volt. A képviselői egyelőre nem reagáltak a Mashable kérdéseire.