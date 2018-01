83 országba juthatott el a Lactalis szalmonellás babatejpora

A francia kormány megelégelte a Lactalis nevű francia tejipari óriásvállalat folyamatos bénázását a szalmonellával fertőzött bébitápszer ügyében. Az, hogy a vállalat craoni gyárában gyártott bébitápszer - tejpor - szalmonellával fertőzött, már decemberben kiderült. A cég akkor vissza is hívta a szerinte érintett termékeit, de pénteken a legnagyobb francia szupermarketláncok - a Carrefour, az Auchan és a Leclerc is - jelezték, hogy valahogy még mindig a polcaikra kerülhettek az érintett termékek.

Az illetékes francia minisztérium pénteken rapportra hívta a Lactalis vezetőit, a cég vezérigazgatója pedig vasárnapra beismerte, hogy 83 országba juthatott a termékből, és hogy most a craoni üzemben legyártott mind a 12 millió doboz tejport visszahívják. Ezek ugyan nem mind fertőzöttek, de az nyilvánvalóvá vált, hogy a munkatársaik nem voltak képesek leválogatni a fertőzött árut a többitől.

A fertőzött terméktől a francia hatóságok eddigi összesítése alapján legalább 35 baba betegedett meg Franciaországban, de már Spanyolországból is jelentettek megerősített esetet, Görögországban meg vizsgálnak egyet.

Emmanuel Besnier, a Lactalist tulajdonló, eléggé titkolózó család - és a cég - feje most azt ígérte, kompenzálni fogják az érintetteket. (Via The Guardian)