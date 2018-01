Mark Wahlberg a zaklatás ellen küzdő nőknek ajánlotta azt a 1,5 millió dollárt, amivel többet kapott női partnerénél

Michelle Williams és Mark Wahlberg az All the Money in the World egyik jelenetében. Wahlberg 1500-szor annyi pénzt kapott a pluszmunkájáért Williamsnél. Fotó: Imperative entertainment / RedRu/Collection Christophel

Mark Wahlberg és az őt képviselő William Morris Endeavor ügynökség együtt kétmillió dollárt ajánlott fel Michelle Williams nevében a hollywoodi szexuális zaklatások áldozatait képviselő Time's Up jogi alapjának. Williams a női főszereplője az All the Money in the World című készülő filmnek, aminek Wahlberg a férfi főszereplője. A film néhány jelenetét újra kellett forgatni, de míg Williams ezért csak 80 (nem elírás, valóban nyolcvan) dollár napidíjat, összesen kábé 1000 dollárt kapott a pluszmunkáért, Wahlbergnek 1,5 millió dollárt, Williams gázsijának 1500-szorosát fizették ki.

Wahlberg most ezt a másfél milliót ajánlotta fel a Time's Upnak, és ehhez tett még hozzá félmilliót az ügynöksége. "Ez újabb emlékeztető rá, hogy azok, akiknek hatalmukban van, több felelősséget kell vállalniuk az egyenlőtlenség, így a nemek közti fizetési különbségek elleni harcban" - írta közleményében az ügynökség. (Via Variety)