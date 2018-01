Ötcsillagos hongkongi szállodában végzett a feleségével és a fiával egy dél-koreai férfi

Egy dél-koreai férfit letartoztattak vasárnap reggel Hongkongban, a rendőrség azzal gyanúsítja, hogy megölte a feleségét és a hatéves kisfiát az ötscsillagos Ritz-Carlton hotel egyik szobájában.

Már az is bizar, ahogy az eset a hatóságok tudomására jutott. A férfi reggel felhívta egy barátját Dél-Koreában, és azt mondta neki, hogy ő és családja öngyilkosságot fognak elkövetni. A barát riadóztatta a dél-koreai rendőrséget, akik rögtön felhívták az ország hongkongi konzulátusát.

A helyi rendőrség megrohamozta a hotelt, és meg is találták a férfit a 109-ik emelet egyik szobájában, alsógatyára vetkőzve, félig tudattalan állapotban. Az asszony és gyermek ekkor már nem élt, vágott sérülésekkel találtak rájuk a hálószobában, és egy kést is találtak mellettük. Azt egyelőre nem tudják, mitől került kábult állapotba a férfi, és egyelőre nem is tudták kihallgatni.

A család január 6-én érkezett Hongkongba, időközben pedig Makaón is jártak. A Ritz Hongkong egyik legelegánsabb szállodájának számít, az esettel kapcsolatban azt mondták, mindben segítenek a rendőröknek, a vendégeik biztonsága pedig elsődleges fontosságú számukra. (South China Morning Post)