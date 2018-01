46 éves korában meghalt Dolores O'Riordan, a Cranberries énekesnője

Dolores O'Riordan Fotó: GUILLAUME SOUVANT/AFP

46 éves korában meghalt Dolores O'Riordan énekesnő, a kilencvenes években Magyarországon is népszerű The Cranberries frontembere - írja a zenész szóvivőjére hivatkozva az Independent.

Az ír énekesnőt Londonban, egy szállodában érte a halál, annak körülményeiről egyelőre nincs hír - csak annyit tudni, hogy O'Riordan a bandával tartózkodott épp az angol fővárosban, ahol stúdióban dolgoztak.

O'Riordan 1989-ben egy újsághirdetés nyomán csatlakozott Noel Hoganhez és Mike Hoganhez, közösen alapították meg a Cranberriest. A 2007-es Are You Listening? és a 2009-es No Baggage című lemezük több mint 40 millió példányban kelt el.

Leghíresebb számuk a Zombie volt: