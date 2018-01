Balog Zoltán személyesen adta rá egy mentősre az új, korszerű munkakabátot

Ismét nagyszerűen mérte fel a helyzetet és az egészségügyi dolgozók hangulatát az emberi erőforrások minisztere, amikor ünnepélyes keretek között segítette fel egy mentősre az új munkaruhát, melyet a kormányzat utal ki hamarosan a szerencsés mentődolgozóknak. A Facebookra posztolt képekhez Balog Zoltán azt írta, „Köszönet és elismerés azoknak, akik naponta mentenek életeket!” Mint írja, a kormányzat 117 új mentőautót szerez be idén, sőt mi több, áprilisban hatezer dolgozó új, korszerű munkaruhát is kap, melynek „prototípusát is bemutattuk ma”.

Balog nagyon érzi, milyenek lehetnek a mentősök hétköznapjai, tavaly például egy menő helyen tartott reggelin jelent meg, melyet a mentősök tiszteletére rendeztek, és azon kezdett viccelődni, milyen keveset keresnek.



"Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Először azt hittem, hogy a mentőszolgálat dolgozói minden reggel itt reggeliznek, de most kiderült, hogy ez egyszeri alkalom. A tréfát félretéve ”



- mondta akkor.