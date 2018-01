A Fehér Ház orvosa szerint semmi baj nincs Trump kognitív képességeivel

Donald Trump elnök saját kérésére átesett az első hivatalos orvosi vizsgálatán,melynek során vizsgálták kognitív képességeit is, ebben pedig az elnök remekül teljesített, 30-ból 30 pontot szerzett, árulta el a Fehér Ház orvosa kedden.

Ronny L. Jackson flotillatengernagy 2013 óta a Fehér Ház orvosa, és mostani sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az elmúlt év során naponta többször érintkezett az elnökkel, és nem látta semmi szükségét kognitív teszteknek. Szerinte az elnök kifejezetten éles volt a párbeszédek során, nem ismételte önmagát, és nem látta semmiféle jelét kognitív problémáknak.



Ronny Jackson Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Ugyanakkor most Trump kérésére végigmentek egy ilyen 10 perces teszten, amit jellemzően enyhe kognitív károsodás kiszűrésére használnak főleg idősebb pácienseknél, és Trump mind a harminc kérdésre jól válaszolt. Többek között olyan feladatokról volt szó, mint hogy meg kellett neveznie több állatot, le kellett rajzolnia egy órát, úgy, hogy a mutatók egy bizonyos időpontot jelölnek, le kellett másolnia egy kockát, illetve meg kellett jegyeznie pár szót. Jackson szerint nem volt semmi jele annak, hogy az elnöknek kognitív problémái lennének.

Az elnöki orvos elmondta azt is, hogy a laboratóriumi eredmények alapján Trump "nagyon egészséges", és várhatóan az is maradt a ciklusa végéig, sőt akár még egy második ciklusra is. Kitért arra is, hogy nincs olyan információ az elnök egészségével kapcsolatban, amit eltitkolnának a közvélemény elől.

A 71 éves elnök 108 kilót nyom 1,88 méteres magassága mellett, amivel túlsúlyosnak és enyhén elhízottnak számít. Ezért Jackson azt javasolta, hogy az elnök álljon át egy egészségesebb diétára és mozogjon többet. (Washington Post)