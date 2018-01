A kaliforniai hatóságok lefoglalták Chris Brown csuklyásmajmát

Chris Brown 2017. október 17-én, brooklyni koncertjén. Fotó: Theo Wargo/AFP

Csuklyásmajomtalanul kell tovább élnie az ismert nőverőnek, Chris Brown rapművésznek, miután az illetékes kaliforniai hatóságok megállapították, hogy engedély nélkül tartotta házimajmát, Fijit, ezért lefoglalták az állatot.

Brown decemberben büszkélkedett el a csuklyásmajmával, az Instagramra posztolt egy videót az állatot ölelgető hároméves kislányáról, Royaltyról (akinek a neve magyarul jogdíjat jelent, mert Brown ennyire jópofa). A videó publikálása után Patrick Foy, a kaliforniai hal- és vadvédelmi szolgálat századosa szerint féltucat bejelentés érkezett telefonon a hatósághoz aggódó emberektől.

Foy tájékoztatása szerint Brown együttműködött az ügynökökkel, akik január 2-án kézbesítették a határozatot. Brown ugyan nem volt otthon, de cselédei átadták a majmot a hatóságnak. Fijit most egy meg nem nevezett vadvédelmi létesítményben helyezték el, Brownt pedig akár hat hónap börtönre is ítélhetik. Brown nem kívánt reagálni a hírre. (Via Billboard)