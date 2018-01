Megváltoztatják a kínaiak egy kocsi nevét, mert hasonlít Trumpéra

Annyira kínossá vált Donald Trump amerikai elnöknek már a neve is, hogy egy Amerikába éppen betörni készülő kínai autógyár most bejelentette, hogy miatta változtatják meg a márkanevüket. A GAC nevű, Kínában tavaly félmillió kocsit értékesítő autógyár jövőre jelenik meg az amerikai piacon az óhazában népszerű, Trumpchi nevű modelljeivel. Nincs ebben semmi célozgatás, a szó kínaiul annyit jelent, hogy legenda.



„A nevet meg fogjuk változtatni az amerikai piac miatt, mert el szeretnénk kerülni a rossz asszociációkat vagy a félreértést”

- jelentette be most a GAC szóvivője az épp folyó detroiti autóshow-n. Ha megteszik, a GAC lehet az első kínai autógyártó, aki ténylegesen megjelenik az amerikai piacon. Később európai terjeszkedést is fontolgatnak egyébként.

Az indiai Tata autógyár szolgáltatta a legutóbbi példát arra, hogy tényleg érdemes előre megvizsgálni a modellek neve által külföldön keltett hatást: ők 2016-ban Zica néven dobtak ki a világpiacra egy modellt, pont a Zika-vírus tombolásának idején, így a kocsit kénytelenek voltak gyorsan átkeresztelni Tiagóra.



