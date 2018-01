Visszatérhet a vadonba a világ egyetlen albínó orangutánja

Alba, az albínó orangután kilenc hónap alatt eléggé megerősödött, így még idén szabadon ereszthetik a vadonban. Fotó: HANDOUT/AFP

Majd egy évnyi rehabilitáció után hamarosan visszanegedhetik a vadonba a világ egyetlen ismert albínó orangutánját, amit tavaly áprilisban szabadítottak ki az indonéz hatóságok helyi parasztok fogságából. A fehér bundájú, kékszemű, hat év körüli nőstényről szeptemberben még úgy gondolták, hogy soha nem térhet vissza a szabadba, mert albinizmusa miatt számos más egészségügyi problémája is volt. A Borneo Orangutan Survival Foundation akkori közleménye szerint az Alba névre keresztelt főemlős látása és hallása is gyengébb, és bőrrák is fenyegeti.

Most viszont arra jutottak, hogy az elmúlt hónapokban Alba annyira felgyógyult, hogy már visszatérhet a vadonba. Mielőtt teljesen szabadon engednék, a nyár elején a Salat szigetre költöztetik, ahol más, mentett orangutánokkal együtt készülhet fel a vadonra. Azért csak a nyáron, mert mielőtt odaköltöztetnék, megerősítik a tábor védelmét, vizesárkokat ásnak és biztonsági berendezéseket is kihelyeznek.

Albát ugyanis még a szigeten belül is védeni akarják, külön öthektáros területe lesz, ahol a rehabilitáció során megismert három orangutánnal együtt tanulhatja meg a vadon szabályait. Albának meg kell tanulnia megvédenie magát, mert feltűnő, fehér bundája miatt a ragadozók mellett még fajtársai is kipécézhetik - bár az biztató, hogy az előzetes aggodalmakkal szemben három, vele együtt élő fajtársa nem közösítette ki, sőt, ő vált a csapat vezetőjévé.

A BOSF azt már titokban kívánja tartani, hogy pontosan hol eresztik vissza a szabadba, hogy védjék a trófeagyűjtőktől.

Albát 2017. április 27-én ejtették foglyul egy borneói falu lakói. A hatóságok két nappal később szabadították ki a bántalmazott főemlőst. Kiszabadítása óta nagyon megerősödött, tíz kilót hízott. A látása viszont nem javult. (Via MTI)