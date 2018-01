Trump dugás helyett cápákat nézett a tévében, amikor a pornósztár szeretőjével találkozott

Stormy Daniels az a pornósztár, akivel - az egyébként a republikánusokhoz húzó Wall Street Journal napilap sztorija szerint - Donald Trumpnak 2006. nyarán egyéjszakás kalandja volt, hogy tíz évvel később, az elnökválasztási kampány elején vége felé 130 ezer dollárt fizessen a nő hallgatásáért. Trump a gazdasági napilap tényfeltáró cikkei szerint olyan módszerrel fizetett, hogy a az ügyvédje e célra létrehozott kamucégeken folyatta át az összeget.



Az In Touch nevű magazin pedig a téma forróvá válása miatt most közölt le egy 2011.-ben készített Daniels-interjút. Amiről annyit lehet tudni, hogy az állításait a lap Daniels ismerőseinek kikérdezésével ellenőrizte, illetve hogy a nő az írás elkészülte után kész volt hazugságvizsgálatnak alávetni magát, ami nem perdöntő, de a lap szerint Stormy Daniels átment rajta. Az interjút mindezek ellenére csak most publikálták, miután Trump hevesen tagadta a vádakat.

Daniels fő állításai a következők: