Orbán egyelőre nem tervezi, hogy Washingtonba utazik Trumphoz

Orbán Viktor amerikai ügyekért felelős főtanácsadója abban bízik, hogy tavasz végére, nyár elejére megérkezik Budapestre az új amerikai nagykövet. Megyesy Jenő arról az állami tévé híradójának beszélt, ugyanakkor még ő sem tudja, hogy a szenátus mikor hagyja jóvá a jelöltet, akit meg is hallgat előtte a testület.



Sajtóhírek szerint David Corsteint jelölnék Budapestre amerikai nagykövetnek.



Megyesy Jenő szerint ez azt jelentené, hogy most is egy politikai kinevezett érkezik Magyarországra, ahogy az volt elmúlt 20 évben is. A miniszterelnök főtanácsadója abban bízik, hogy a nagykövet megérkezésével a helyzet is pozitív irányba mozdul, és a felmerülő viták nem lesznek előtérben.

Megyesy Jenő nem tudta megmondani, hogy mikor várható a magyar miniszterelnök washingtoni látogatása.

Ehhez az is kellene, hogy Donald Trump időt szakítson a magyar miniszterelnök fogadására. Megyesy szerint a kétoldalú találkozók alapvetően akkor lényegesek, amikor valamilyen fontos téma vagy konfliktus merül fel, de úgy látja jelenleg ilyen nincs.

A magyar-amerikai viszonyról a főtanácsadó úgy nyilatkozott: a katonai, nemzetbiztonsági együttműködés mindig is jó volt, a NATO megbecsült tagja Magyarország, a gazdasági kapcsolatok is megfelelőek, hisz Amerika Németország után Magyarország második legfontosabb partnere. (MTI)