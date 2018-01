Az olasz kormány azt szeretné, ha az emberek a rendőrséghez fordulnának, ha kamuhírre gyanakszanak az interneten

Az olasz kormány egy online felületet hozott létre, amin keresztül bárki jelentheti, ha kamu hírbe fut bele az interneten. Az országban március elején választások lesznek, és sok más országhoz hasonlóan az olasz nyilvánosságot is elárasztották a különféle fake news tartalmak, melyekkel a választások kimenetelét próbálhatják meg befolyásolni.

A bejelentéseket az online bűncselekményekkel foglalkozó rendőrségi egység fogja kezelni. Külön csoportot hoztak létre erre a feladatra, akik előbb elemzik majd a jelentéseket, majd egy különleges szoftver segítségével feltárják a posztok forrását, és visszajeleznek, hogy valós volt-e a benne olvasható információ.

Marco Minniti belügyminiszter elmondása szerint a kezdeményezéssel nem akarnak belenyúlni a pártok kampányaiba, a cél csak az, hogy megvédjék az állampolgárokat a szándékosan hazug, félrevezető információktól.



Vannak, akik kritikusak a projekttel kapcsolatban: a kamuhírek kiszűrésére létrejött honlap, a Butac alapítója, Michelangelo Coltelli szerint nagyobb baj, hogy sokszor az újságírók se néznek rendesen utána a forrásaiknak, és így megjelenhetnek téves információk a rendes sajtóban is. Azért is aggódik, mert ugyan a rendőrség azt ígéri, hogy nem fognak beleavatkozni politikai kérdésekbe, a legtöbb előkerülő kamusztori a politikához kötődik, azaz muszáj lesz a rendőrségnek is állást foglalnia. (Guardian)