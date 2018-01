Hétfőn nyit az Amazon első boltja, ahol nem lesz többé se kassza, se sorbanállás

Öt évvel ezelőtt kezdetek el egy titkos projekt keretében azon ötletelni az Amazonnál, hogy hogyan lehetne felszámolni a sorbanállást az üzletekben. A vállalatnál ugyanis arra jutottak, hogy az offline-fizikai térben történő bevásárlást úgysem lehet teljesen kiiktatni majd, és míg a hétköznapi bevásárlási élmények jelentős részét sikerült mára feljavítani, a sorbaállást még mindenki utálja.

Ebből a projektből nőtt ki az Amazon Go, olyan üzletek, melyekben a vásárlókat több száz kamera követi, és egy algoritmus folyamatosan minden mozdulatukat elemzi és értékeli, majd ez alapján állítja össze távozásukkor a számlát. Azaz a lényeg, hogy a vásárló bemegy, kedvére vásárolgat, majd kisétál, eddigre azonban az algoritmus pontosan tudni fogja, hogy mit vett benn és ki is számlázza ezt.

A boltokat 2016 decembere óta tesztelik, és most hétfőn nyit majd az első élesben. Az első üzlet az Amazon főhadiszállásának földszintjén, Seattle városában lesz. A hirdetési kampány már megindult, a fő üzenet, hogy a vevő innen egyszerűen csak kisétálhat, nem kell sorbaállni vagy a fizetéssel bajlódni.

Sokáig úgy nézett ki, hogy mára a világ egyik legnagyobb kereskedelmi vállalatává váló Amazon csak a könyvesbolt-piacra akar betörni offline boltokkal, de az utóbbi időben komoly változások történtek e téren: tavaly például felvásárolták 13,7 milliárd dollárért a Whole Foods láncot, nagyon komoly fizikai infrastruktúra szert téve így az Egyesült Államokban.

Az első Amazon Go bolt elvileg már tavaly tavasszal megnyílt volna, de végül nem voltak elégedettek a teszteredményekkel, ami jelzi azt is, hogy meglehetősen bonyolult technológiát kell alkalmazni egy kassza nélküli bolthoz.

A technológia kulcsa egy gépi tanulásos algoritmus, ami képes a több száz kamera által felvett anyagból szinkronizálni, hogy melyik vevő miket vásárol. Ami az igazán nagy kihívás, hogy a rendszer nem hibázhat, hiszen ez alapján születik majd meg a fizetendő számla. Sokat számít az is, hogy hányan vannak egy boltban: képzeljünk egy tömött szupermarketet, ahol a vásárlók tömege sorra emel le meg tesz vissza dolgokat a polcokról. Ezt hiba nélkül feldolgozni komoly technológiai kihívás. A fejlesztők úgy érzik, mostanra sikerült belőni eléggé a technológiát ahhoz, hogy megnyithassák az üzletet.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Amazon mikor fog további Go üzleteket nyitni, most a seattle-i üzlet működését akarják megfigyelni.

Az amerikai kiskereskedelmi szektor más szereplői is hasonló projekteken dolgoznak, a Kroger például szintén idén nyithatja meg első kassza nélküli boltjait. De zajlik ilyen kísérletezés a Walmart több üzletében is: a vásárlók 100 üzletben hamarosan okostelefonnal vásárolhatnak már a boltban, benn kifizetve mindent, kifelé menet pedig csak majd a telefonjukon lévő igazolást kell bemutatniuk a megmaradt emberi alkalmazottak egyikének. (Financial Times)