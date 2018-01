Van gyógyulás a homoszexuális devianciából - üzente a köztévé baptista ifjúsági műsora

kezdte Révész Lehel, a Dunántúli Egyházkerület ifjúsági koordinátora a DunaTV-n vasárnap reggel sugárzott Baptista ifjúsági műsort. A Dunántúli Keresztény Ifikonfin készült 8 perces adás témája a homoszexualitás volt.

mondta a balatonszemesi lelkész, Floch Gábor, mikor meghallotta, hogy egy londoni baptista gyülekezetben azonos nemű párokat adtak össze.

erre választ kell adni, tette hozzá. Floch szerint:

"vannak bibliai normák és mércék, amit nem lehet büntetlenül felrúgni. Ahol Isten akarata nem evidencia, ott deviancia fog születni, és ez is, amiről most beszélünk, éppen ilyen deviancia, ami nem életpárti, nem az életet támogatja. (...) De ezen a téren is van szabadítás."