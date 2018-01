Archív első világháborús felvételekből készít dokumentumfilmet Peter Jackson

Peter Jackson instruál Fotó: MGM/Wingnut Films/Photo12

Idén 100 éve hogy végetért az első világháború, a BBC pedig méltó módon emlékezne meg a kerek évfordulóról. Hétfőn jelentették be, hogy az Oscar-díjas rendező Peter Jackson vezérletével a stúdió hozzálát a háborúból megmaradt filmmaradványok felújításához, és azok felhasználásával oktatófilmet forgatnak az általános iskolai diákok részére.



Jackson maga is megszólalt a kezdeményezés bejelentésekor, és arról beszélt, a ma rendelkezésre álló techológiával olyan tiszta és éles képeket tudnak előhívni, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt. További 600 órányi archív audioanyagot is feldolgoznak majd a filmhez, többnyire veteránok beszámolóit, amiket 1960 és 1990 között rögzítettek. A film 3D-s verzióban (is) készül.

Az új-zélandi rendező projektje csak egy a 42 közül, amivel az angol közszolgálat készül a centenáriumra; többek közt Danny Boyle is jelentkezik majd egy alkotással, ami 1918-nak állít emléket.



A filmet várhatóan a BFI londoni filmfesztiválon mutatják be, mielőtt a BBC One sugározni kezdi. 2018 őszétől a brit általános iskolákban is vetítik majd. (Guardian)