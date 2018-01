Úgy kasztingol új politikusokat a bolgár sztárriporter, mintha zenés tehetségkutatót indítana

Slavi Trifonov rappel

Bulgáriában nem csak a megkeseredett publicisták elcsépelt hasonlata, hogy a politika olyan, mint egy valóságsó.



Slavi Trifonov zenész-műsorvezető-producer, az ország egyik legnépszerűbb és legbefolyásosabb médiafigurája ugyanis bejelentette, hogy két héten belül induló új tévéműsorában vadonatúj típusú, vagyis valamihez tényleg értő potenciális politikusokat fog bemutatni. Olyan embereket, amilyeneket egy modern, civilizált ország megérdemel, nem olyanokat, mint az eddigiek - nyilatkozta Trifonov.

A populista politizálásban is utazó tévés szeptemberben tette közzé a "tehetséges, magasan kavlifikált és erkölcsös" wannabe politikusokat kereső felhívását, amire 3777-en jelentkeztek. A jelentkezőket meginterjúvolták, egyelőre annyit sejteni, hogy a műsor az ő kasztingolósa interjúikkal indul. Azt viszont senki sem tudja, hogy mire futtatják ki később ezt az egészet, márpedig Trifonov esetében az sem kizárt, hogy ez nem sima valóságsó lesz, hanem egy valódi politikai mozgalom elindítása.

A showman a műsoraiban ugyanis gyakran foglalkozik politikával és ekézi az ország irányítóit, sőt 2015-16-ban kis híján sikeres népszavazást kezdeményezett a bolgár politikai rendszer alapvető átalakításáról. Trifonov bevezettette volna a kötelező szavazást, a többség visz mindent rendszert és a politikai pártok támogatásának megvonását. Az erről szóló népszavazást sikeresen megszervezte ugyan, de a végül szavazó 2,5 milliós tömeg nem volt elég az érvényességhez.



Ha még nem lennél a Slavi Trifonov and the Ku-Ku Band rajongója, itt a Funk off című számuk:

Itt meg a mély politikai mondanivalójú, balkánmix-hiphop stílusú No mercy:

(via Balkan Insight)