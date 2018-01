Elkapták a New Hampshire-i férfit, aki menekülés közben megharapott egy rendőrkutyát

Vasárnap a New Hampshire állambeli Boscawenben egy lövöldözés miatt hívták ki a rendőrséget. A házban két körözött személyt is találtak, akik menekülni kezdtek, amikor megpróbálták letartóztatni őket.

„Mindketten ellenálltak, de az egyikük különösen: megharapta a kutyát, a kutya megharapta őt, végül sokkolót kellett használnunk” - írta le a történteket a helyi rendőrség szóvivője. A rendőrség Facebook-oldala szerint a férfi először ütötte-rúgta a kutyát, majd fojtófogást alkalmazva beleharapott a K9 Veda nevű állat fejébe.

A rendőrségi szóvivő is megjegyezte, hogy a valaki egy rendőrkutyával akar harapásban versenyezni, nem fog nyerni. Ebben még mindig a kutyák a jobbak. Az elfogott férfit most hatósági intézkedésnek való ellenszegüléssel és a rendőrkutya megtámadásával is vádolják.



A kutyát a harapás után megvizsgálták, és a rendőrség szerint jól van. (Guardian)