Sorosról daloló táncoló macikkal és fülbemászó dallamokkal neveti ki a rendszert a reneszánsz Youtube-mester

Civil szakmám van, a zene csak hobbi, egyébként jól hallható, hogy szarul éneklek és mindent egy 1000 Ft-os TESCO-mikrofonnal rögzítek



- mondta a 444-nek Pál József, magyar szenior rekordot állítva föl ezzel beteges szerénységből.

Simán lehet valaki világhírű dalszerző azzal, ha a karrierje során megír 1-2-3 slágert valamilyen műfajban. A magyar interneten ehhez képest nem egy olyan alkotó posztolgat, aki tucatjával ontja magából az azonnal fülbe költöző dalokat, a legváltozatosabb műfajokban. Persze őket nem a szimpla művészi önkifejezési vágy inspirálja, hanem az Orbán-rendszer durva abszurditása. Ebbe a klubba tartozik Pál József, az esztrádellenzék ezredese, a big band-ellenállás táncdalgerillája, a legnagyobb magyar Tándalfesztivál-forradalmár.

Legfrissebb slágere, a Stop Soros című cha-cha-cha az érett mester legjellemzőbb stílusjegyeit felvillantó, összetéveszthetetlen Pál-opusz:

Hősünk határozottan, de nem durván mondja a Hatalom szemébe a mondandókat, miközben ösztönösen figyel a könnyű megjegyezhetőségre és a dalszerűségre:

„Stop Soros”, „stop Soros”,

Egész nap csak ezt mormolod, „Stop Soros”, „stop Soros”,

Ezzel a józan észt lerombolod. „Stop Soros”, „stop Soros”,

Az uszítás már folytonos, „Stop Soros”, „stop Soros”,

Az őrület máris sokszoros.

De a Mester úgy váltogatja a stílusokat és a műfajokat, mint Weöres Sándor. Jó pár éve találkoztam először a munkásságával, amikor a Tescóról írt hibátlan népies-mulatós slágert:

Azóta is sorra szállítja a napi politika által inspirált, tényleg irtó változatos dalokat. Mint ezt a Rogán Antalt megéneklő 34 tökéletes másodpercet, azzal a refrénnel, hogy

Nézd Cili, micsoda égi taliga / Legközelebb azon megyünk el a lagziba

Emberünk mindeközben óriási parodista is, a jó értelemben vett Gálvölgyi-vonalból, amiről a legjobban a Kósa Lajost sirató rockballadájának klipje árulkodik, úgyis mint:

Kósa Lajos!

Mért mentél el, mondd miért?

Százezer fémkupak csak ennyit ért?

Pál - bármekkora legyen is a kísértés - nem prostituálja magát az olcsó népszerűség kuplerájában. Kísérletező, bátor művész, aki, ha kell, köp a lájkokra, és olyan avantgarde gesamkunstwerket tesz le az asztalra, mint a Tyukodi 11 torony.

Ez egy decens bossa nova-alapra épülő konceptuális alkotás: ha elindítjuk a videót, párhuzamosan fut egy énekelt-eljátszott dal, egy információs szövegsáv a tyukodi toronybotrányról, illetve olvasható egy, a témára reflektáló, kisebb novella hosszúságú műmese:

Hősünk ráadásul több, mint helyi hős. Igazi nemzetközi sztártípus, akinek isteni angol nyelvű dala is van, a CEU-botrány idejéből, amihez Gus Kahn majdnem százéves dzsessz-sztenderdjét, az It Had To Be You című dalt írta át kicsit, Isham Jones szövegében itt-ott kicserélve egy-egy sort:

A Mester, mint megtudtam tőle, nem vállal élő fellépést, de sebaj, mert legalább annál jobb hellyé teszi a magyar nyelvű internetet.