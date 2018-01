Mészáros polgármester munkát adott a saját cégének

Sorra nyeri az EuroAszfalttal közösen Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros és Mészáros Kft. a szennyvíz tisztító telepek és csatornahálózatok felújítására kiírt közbeszerzési pályázatokat. Miután a ország több régiójában is taroltak, megnyerték

az észak- és közép-dunántúli térségre



kiírt tendert is, írja az Mfor.hu. A kiírás szerint többek közt a Felcsútot is magába foglaló Újbarok agglomerációban is dolgozniuk kell. Emiatt a tender ajánlatkérőjeként a Nemzeti Fejlesztési Programiroda a Mészáros vezette önkormányzat is szerepel.

Mészáros tehát saját cégét bízta meg munkával.

A felcsúti településvezető cége amúgy a becsült összegnél 19 százalékkal többért vállalta a feladatot,