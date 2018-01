Casey Affleck nem vesz részt a Oscaron

Nyilvánvalónak tűnik, hogy a #MeToo mozgalom hatása, hogy a tavaly a legjobb színésznek járó díjat kapó Casey Affleck nem vesz részt az idei, 90. gálán.

A színész szóvivője csütörtökön azt mondta, Affleck nem vesz részt a gálán, amelyen a tradíciók szerint neki kellett volna átadnia a legjobb színésznőnek járó díjat. Régi szokás, hogy ezt az előző év legjobb színésze teszi, bár néhány alkalommal tettek már kivételt. Az akadémia szóvivője azt mondta, értékelik a döntést, mely lehetővé teszi, hogy a show és az elmúlt év nagyszerű munkái maradjanak a gála fókuszában.

Casey Affleck ügye már a Weinstein-botrány előtt kipattant, de a színész zaklatási eseteit elég szemérmesen kezelték Hollywoodban. A színészt egy producer és egy operatőr is azzal vádolta, zaklatta őket egy forgatáson. Utóbbi azt mondta, Casey Affleck részegen lopózott be a hálószobájába, és elkezdte cirógatni a hátát, a producer Amanda White pedig azzal vádolta, megpróbálta felhívni a szállodaszobájába, és amikor nemet mondott neki, erőszakossá vált. A nő arról is beszélt, hogy a forgatáson is folyton szexuális utalásokat tevő színész egyszer arra kérte kollégáját, mutassa meg péniszét a rendezőnek. A két nő vádjait Affleck előbb tagadta, végül mégis beleegyezett a mediációba. Bíróságig nem jutott az ügy, megállapodásuk részletei nem ismertek, de az tény, hogy a színész igazi mennybemenetele csak ezután következett. Az esettel utána senki sem foglalkozott, kivéve Brie Larsont, aki az Oscar-díjat adta át Afflecknek, de miután átnyújtotta a szobrot, hátralépett, és nem vette ki a részét a tapsviharból. Amikor rákérdeztek, miért nem tapsolt, csak annyit mondott,úgy gondolja, reakciója magáért beszélt.