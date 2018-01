Partvissal ütötte édesanyját, hogy megszerezze a temetésére félretett pénzét

A Balassagyarmati Járási Ügyészség a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy 45 éves Nógrád megyei férfival szemben, aki édesanyját egy partvissal bántalmazta, hogy a megtakarított pénzét megszerezze.

A vádlott és 79 éves édesanyja közös háztartásban élnek egy Nógrád megyei településen. Mivel a vádlott sokat ivott, évek óta feszült volt a viszonyuk, és gyakoriak voltak a veszekedések amiatt, hogy a férfi gyakran kért pénzt édesanyjától italozásra.

A vádlott egy 2017 augusztusi délután is ittas volt, amikor anyjától ingerülten követelte a temetésre félretett, takarékbetétkönyvben elhelyezett pénzét azért, hogy abból külföldre tudjon utazni nyaralni. A pénzt a sértett nem akarta, és nem is tudta átadni a vádlottnak, mivel a takarékbetétkönyvet a lányánál tartotta, és ezt el is mondta a fiának.

A férfi szidalmazni kezdte, gyógyszereit kidobta, vérnyomásmérőjét összetörte, és továbbra is pénzt követelt tőle, miközben egy partvissal kétszer fejen ütötte az idős asszonyt olyan erővel, hogy a partvis nyele el is tört.

Ezután a férfi azzal fenyegette meg rémült édesanyját, hogy agyonveri, kivégzi, ha nem adja oda a pénzét. Az idős asszony a fia bántalmazása, kijelentései miatt sírva fakadt, ekkor a vádlott abbahagyta az ütlegelést, édesanyja pedig kimenekült a lakásból, és a szomszédoktól kért segítséget.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását és a közügyek gyakorlásától való eltiltását indítványozta vádiratában.