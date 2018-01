Január 23-án a Kentucky állambeli Bentonban iskolai lövöldözés kezdődött, amelyben a 15 éves ámokfutó fiú két diákkal is végzett, egyik lány volt, a másikuk fiú. 21-en megsebesültek.

A New York Post most a helyi Courir Journal alapján arról számolt be, az egyik újságíró, aki a helyszínről tudósított, az anyja annak a 15 éves fiúnak, aki a gyilkosság gyanúsítottja.

A nő a Marshall County Daily Online újságírója. Miután közölték vele a szörnyű hírt, egy kollégája ugrott be helyére. (NYPost)