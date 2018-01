Fiatal turisták dugást imitálva buliztak Kambodzsában, elvitték őket, egy évet is kaphatnak

Fotó: Kambodzsai rendőrség / AP

Akár egy év börtönbüntetést is kaphat az a tucatnyi nyugati fiatal, akiket kambodzsai rendőrök tartóztattak le a hétvégén egy buliban Siem Reap városában, Angkor Wat templomainak szomszédságában. A fiatalok bűne az volt, legalábbis a városi ügyész szerint, hogy nyilvánosan pornográf pozíciókban hemperegtek, énekeltek, táncoltak és közben képeket, videókat készítettek egymásról.



A képanyagból úgy tűnik, kicsit megszaladt az ital az ázsiai túrán lévő britek, kanadaiak és más népességek buliján (amin elbeszélések szerint 80-100 ember vett részt), és tivornyába torkollott az este, de a hatóságokat ez nem érdekelte: 30 kambodzsai rendőr rakott rendet és vitte be a helyi örsre a fiatalokat. Elég határozott intézkedés történhetett, mert az egyik előállított állítólag olyan sokkot kapott, hogy sugárban hányt közben.



Több tucat turistát azóta elengedtek, de nem mindet: tízen bíróság elé állhatnak. Az előállítottak jellemzően 20 és 30 közöttiek, van köztük új-zélandi, norvég és holland is. Többen nem tudták, hogy miért tartóztatták le őket, családjaik próbálnak most intézkedni az ügyben. Az egyik hatósági ember szerint olyan bűnt követtek el a fiatalok, ami szembemegy a kambodzsaiak kultúrájával és akár egy évet is kaphatnak. (Guardian)