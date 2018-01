Ellenzékben a Fidesz még azt gondolta, hogy az EU-nak jobban bele kell avatkoznia a tagállamok belügyeibe

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő fellapozta a Fidesz 2009-es, de frissítés hiányában máig hatályos európai parlamenti választási programját, és talált benne néhány meglepő pontot.



Amióta kormányon van, a Fidesz több alkalommal is elítélte, elutasította, felháborítónak nevezte és így t., hogy az Európai Unió intézményei bármilyen módon is beavatkozzanak, kritizáljanak, esetleg szankcionáljanak tagállami kormányokat. De Ujhelyi szerint „amikor még nem hülyítette meg őket a hatalom és a közpénz-habzsolás, kifejezetten lényeglátóan fogalmaztak bizonyos európai ügyekben”. Például ez a mondat is szerepel a fideszes programban:

„Európa polgárainak jólétét és biztonságát a nemzetállami keretek ma már nem garantálják kielégítően. Ezért van szükség az uniós intézmények hatáskörének megerősítésére.”



Az Ujhelyi által előhúzott második idézet annyira durván az ellenkezője mindannak, amit a kormány az elmúlt 8 évben mantrázott, hogy elsőre el sem akartam hinni. De kikerestem a Fidesz honlapján a „Magyarország többre képes!” című programot, és tényleg ott vannak ezek a mondatok:

Ujhelyi ezt az ellentmondást úgy értékeli, hogy „amit a Fidesz most művel a Brüsszel elleni szabadságharccal és a totális elmebajról árulkodó propaganda-kampányaival, már nem egyszerű pávatánc. A teljes szembefordulás mindazzal, amit egykoron képviseltek.”