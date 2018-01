Hét közben folytatódik a tavasz, hét végére újra tél és hó érkezik

MTI Fotó: Balogh Zoltán Fotó: Balogh Zoltán

Hétfőn az ország egyes részein akár 14 fok is lehet, de 9-nél a nappali órákban szinte sehol nem lesz hűvösebb - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében az MTI szerint. Nem lesz olyan verőfényes napsütés mint vasárnap, helyenként ködös viszonyokkal kell számolni, de így is felszakadozik a felhőzet, az idő pedig kifejezetten enyhe, már-már kora tavaszias lesz. A nyugati, délnyugati szél megerősödésére is csak az ország északabbi tájain, az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet sem megy -1 alá.



Kedden már zavartalanabb lesz a napsütés, marad a kellemes 8 és 13 közötti hőmérséklattartomány napközben, szerdán ismét kissé felhősebb, de továbbra is száraz idő lesz, viszont már érezhető lesz a lassú lehűlés, különösen éjszakánként, akkor már -4-ek is lehetnek. Csütörtöktől érkezik a csapadék: napközben még jó idő lesz, de estétől a Dunántúlon és a fővárosban is kell számolni havas esővel és hóval, pénteken ez már kiterjed az egész országra, viharos széllel együtt érkeznek a havas fuvallatok, folyamatosan esik a hőmérséklet, nappal 6 fok lesz a maximum, éjszaka mínuszok jönnek. Szombaton és vasárnap is havas, hózáporos időre kell számítani 0 és 5 fok közötti hőmérsékletekkel.