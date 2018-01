Felejtsék el a tízezer lépést, elég lesz helyette háromszor tíz perc intenzív séta

Barátunk és kollégánk, Márton elkötelezett lépésszámláló. Amióta hosszas keresgéléssel tavaly kiválasztotta a megfelelő fitneszkaróráját, a statisztikák szerint napi átlag 9300-at lép. Rendkívül hasznos ismereteket szerzett, amit minden lépésszámláló megfogadhat:

egy délelőtt az Ikeában: kb. 4000 lépés;



hat óra fáradhatatlan, lelkes tánc a Lärmban: 30000 lépés;



tíz kilométer futás: 17000 lépés.



Mint láthatják, Márton nem lazsál, de így se sikerült hoznia a tízezer lépéses napi átlagot, sőt, az órája által ajánlott, 7500 lépésről induló, a túlteljesítést nagyobb napi penzummal jutalmazó lépésszámát is legfeljebb 14 egymást követő napon tudta teljesíteni. A kevésbé elhivatottak ezek alapján eleve kudarcra vannak ítélve. Összeomlani ezért viszont kár lenne, a BBC The Trouth about Getting Fit (Az Igazság arról, hogy hogyan legyél fit) című műsorának vezetője, Michael Mosley a Sheffield Hallam Egyetem professzorával, Rob Copelanddel kísérletekbe kezdett, hogy kiderítsék, valóban a napi tízezer lépés-e a legkönnyebb és hatékonyabb egészségjavító testmozgás.

A válasz, mint sejthetik, nem

A tízezer lépés ötlete egyszerű marketingkampánynak indult a hatvanas évek Japánjában. A tokiói olimpia előtt dobta piacra egy japán cég a Manpo-Kei nevű eszközét - a név szó szerint tízezerlépés-számlálót jelent. A protolépésszámláló Josiro Hatano professzor kutatásain alapult. Ő az amerikai tespedőkultúra terjedésétől tartva jutott arra, hogy a japánok elpuhulhatnak, viszont ha napi átlag négyezer lépés helyett tízezret tennének meg, azzal napi ötszázzal több kalóriát égetnének el, és soványak maradhatnak.

Mosley-ék Josiro professzor immár több mint fél évszázados módszerét egy újabb fitneszrezsimmel, az Active 10-zel vetették össze. Ez a tízezer lépéshez hasonlóan egyértelmű név arra utal, hogy napi tízezer, még szaporázva is nettó bő két óra alatt megtehető lépés helyett elég háromszor tíz percig, de nagyon tempósan sétálni. Mosley-ék két csoportra osztották önkénteseiket. Az egyik csapatnak tízezer lépést, kb nyolc kilométert kellett megtennie, a másik csapatnak elég volt napi háromszor tíz percig tempósan sétálni. Ez kb. háromezer lépés, úgy 2,5 kilométer. De nekik tényleg tempózniuk kellett, mert az Active 10 lényege, hogy a szívüket és a tüdejüket erőltessék.

Az eredmények összevetése után arra jutottak, hogy bár a tízezer lépéses csapat három tagjából kettőnek sikerült teljesítenie a napi penzumot, azért ez nehezükre esett. A másik csapat tagjai simán találtak időt a háromszor tíz percnyi testmozgásra, még össze is szervezték a programot, amit simán bele tudtak illeszteni a munkanapjuk napirendjébe.

Az egy dolog, hogy az Active 10 program könnyebben teljesíthető, de Copeland professzor mérései szerint hatékonyabb is. "Az Active 10 csoport 30 százalékkal több mérsékelttől erőteljesig terjedő intenzitású testmozgást végzett, még ha összességében kevesebbet is mozogtak. Márpedig a mérsékelt intenzitású testmozgás az, aminek a legtöbb egészségügyi haszna van" - mondta.