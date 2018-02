Mészáros Lőrincék vételi ajánlatot tehettek a Telenor Magyarországra

A Portfólió ír arról, hogy piaci információk szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum csoport vételi (indikatív) ajánlatot tett a Telenor magyarországi operációira.

A Telenor régiós kivonulásáról hetek óta lehet pletykákat hallani, múlt hét végén pedig hivatalosan is elismerte a norvég cég, hogy önkéntes és kötelezettség nélküli ajánlatot kapott kelet-közép-európai operációjára. Piaci források szerint egy amerikai befektetési alap jelentkezhetett be a magyar, bolgár, szerb és montenegrói cégekre.

A mostani piaci hírek szerint viszont a magyar szegmensre szemet vetett a Konzum csoport is.

A lap megkeresésére Jászai Gellért, a Konzum elnöke pedig elmondta:

„A Random Capital konferenciáján tavaly novemberben bemutatott prezentáció, illetve a BÉT honlapján is közzétett befektetői tájékoztató szerint a tőzsdei csoport egyik kiemelt akvizíciós, illetve fejlesztési területe az informatikai-telekommunikációs szektor. Ebbe a stratégiába a tevékenysége miatt a Telenor is beleilleszkedik. A kommunikációnkat továbbra is a tőkepiaci előírások szerint végezzük, ha olyan akvizícióval kapcsolatos döntést hozunk, amely a Tpt. rendelkezései szerint a kibocsátóra, vagy részvényeire kihatással van, azt a szabályozásnak megfelelően a jövőben is közzé fogjuk tenni”

Azt is régóta lehet hallani, hogy a Fidesz kifejezetten szeretne egy állami mobilszolgáltatót, és nem nehéz elképzelni, hogy ehhez szolgáltatna jó alapot a Telenor bekebelezése. A kormány szerint ugyanis a hazai mobilpiacon nincs verseny és magasak az árak, egy új, állami mobilszolgáltató viszont változtathatna ezen szerintük.

A Telenor részéről lenne értelme a régiós piacok eladásának: összes előfizetőjüknek csupán 5,5 százaléka él ezekben az országokban, ráadásul az elmúlt években folyamatosan csökkent az előfizetőik száma.

A Portfólió becslése szerint a Telenor Magyarország 235-325 milliárd forintot érhet.