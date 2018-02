Jó reggelt, itt a tavasz!

Magyarország várható időjárása 2018. február 1-én Fotó: OMSZ

Jó reggelt, még hajnali hat sincs, de Budapest környékéről már most 6-7 fokokat jelent a meteorológia, Somogy megyében, a Dráva mentén pedig egyenesen 9 fok van. És kívételesen még Nyírbogáton se fagy, az elmúlt hetekben szokatlan módon most nem a Nyírségben, hanem Sopron környékén mérték a leghidegebbet, ott még fagy is.

Pánikra semmi ok, ott is hamar felmelegszik ma az idő, délelőtt már 7 fok lesz, országszerte meg jellemzően 8-10, kivéve az északkeleti hegyvidékeken, ahol azért valamivel hűvösebb lesz. A nap meghatározó időjárási jelensége az ország északi felén a csapadék, a nyugati sarkában az erős szél, melyre tekintettel Zalára és Somogyra még figyelmeztető előrejelzést is kiadott a meteorológia. Az alföldi részeken - beleértve ebbe a Dunántúl érintett területeit is - viszont szorványos napsütésre is számíthatunk. Éjszakára már országszerte esőket jósolnak.