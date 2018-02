Több ezer, kábítószeres bűncselekményért elítélt San Franciscó-i priuszát törlik

2017. 04. 20-án, a Nemzetközi Fűszívó Napon ünneplik a marihuána legalizációját San Franciscóban. Fotó: Rem O'Donnelley/CrowdSpark

Több ezer, marihuánával kapcsolatos bűncselekményekért elítélt San Franciscó-i priuszát törli magától a város ügyészsége. Kaliforniában 2016 novemberében népszavazáson legalizálták a marihuána-fogyasztást, a törvény egyik melléklete pedig lehetőséget adott rá, hogy azok, akiket az idejét múlt törvények alapján ítéltek el olyasmiért, ami immár legális, kezdeményezzék a priuszuk eltörlését.

A San Franciscó-i ügyészek úgy döntöttek, hogy egyszerűsítenek a dolgon, és nem kényszerítik külön eljárásokra az áldozat nélküli bűncselekményekért értelmetlenül elítélteket. "Ahelyett, hogy várnánk a petíciókra, úgy döntöttünk, hogy magunktól megcsináljuk" - mondta a városi ügyész, George Gascón a San Francisco Chronicle-nek.

"Bár szövetségi szinten éppen visszafele lépkedünk, San Francisco inkább vezető szerepet vállal az ország katasztrofális, bukott drogpolitikája által elsősorban a színesbőrű közösségekben okozott károk felszámolásában" - mondta. Garcón nyilatkozata első felében arra utalt, hogy Trump igazságügyi minisztere, Jeff Sessions visszavonta a még Obama idején a szövetségi ügyészeknek kiadott utasítást, amely alapján azok nem járhattak el a szövetségi törvényekbe ütköző, de a tagállamokban legálisnak számító marihuánafogyasztás ellen.

A második utalás pedig arra vonatkozott, hogy a marihuánát tiltó rendelkezések alapján aránytalanul sok feketét és latinót börtönöztek be, miközben fehéreket alig, pedig a marihuánafogyasztásban nem volt jellemző különbség a népcsoportok között. A felmérések szerint a feketéket négyszer nagyobb arányban börtönözték be marihuánafogyasztás miatt, mint a fehéreket. Mivel a fekete és latinó kisebbség eleve hátrányosabb helyzetben van, és nagyobb arányban szorul támogatásokra, őket külön sújtotta az is, hogy büntetett előéletűek nem jogosultak szövetségi segélyekre. (Via Jezebel)